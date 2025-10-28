Giornata nazionale Trekking urbano Poggibonsi punta sulla Francigena

Poggibonsi punta sul turismo lento. In particolare su quello attratto dalla Francigena. Quella che con un’immagine azzeccata è stata definita "L’autostrada del medioevo" fa registrare un traffico record: 40mila presenze all’anno. Un graditissimo popolo di viandanti che per il nostro territorio rappresenta un vero e proprio toccasana. E’ con questa consapevolezza che Poggibonsi con "Itinerario lungo la via Francigena" aderisce alla XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma venerdì. "Dopo la bella e partecipata camminata fra gli olivi di domenica scorsa, con oltre sessanta persone, abbiamo colto questa ulteriore occasione per valorizzare le nostre eccellenze e le nostre strade storiche e promuovere così il turismo lento", spiega l’assessora al turismo Lisa Valiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata nazionale Trekking urbano. Poggibonsi punta sulla Francigena

