Giornata mondiale del risparmio indagine Acri | L’Italia tra prudenza familiare e incertezza economica

Si è svolto oggi a Roma l’evento di celebrazione della 101ª Giornata Mondiale del Risparmio, da sempre organizzato da Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Sul tema “Risparmio: tutela, inclusione, sviluppo”, sono intervenuti il presidente di Acri Giovanni Azzone, il presidente di Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Come ogni anno, in occasione della Giornata, Acri presenta un’indagine, realizzata in collaborazione con Ipsos, che restituisce una fotografia relativa al modo in cui gli italiani gestiscono e vivono il risparmio, alla luce del contesto Paese e della condizione socio-economica personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it