Giornata mondiale del risparmio indagine Acri | L’Italia tra prudenza familiare e incertezza economica
Si è svolto oggi a Roma l’evento di celebrazione della 101ª Giornata Mondiale del Risparmio, da sempre organizzato da Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Sul tema “Risparmio: tutela, inclusione, sviluppo”, sono intervenuti il presidente di Acri Giovanni Azzone, il presidente di Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Come ogni anno, in occasione della Giornata, Acri presenta un’indagine, realizzata in collaborazione con Ipsos, che restituisce una fotografia relativa al modo in cui gli italiani gestiscono e vivono il risparmio, alla luce del contesto Paese e della condizione socio-economica personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Nella giornata di ieri, 25 ottobre, in occasione della “Giornata Mondiale della Spina Bifida”, in tutta Italia monumenti e facciate di alcuni palazzi pubblici ed istituzioni si illumineranno di VERDE per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche delle per - facebook.com Vai su Facebook
Giornata del risparmio, Panetta: “Banche usino risorse a sostegno della crescita” - L’appuntamento a Roma con il governatore di Bankitalia, il numero uno dell’Abi Patuelli e il ministro dell’Economia Giorgetti ... Da repubblica.it
Italiani più pessimisti, conti in ordine e nuove monete. Appunti dalla Giornata del risparmio - Quando infuria la tempesta e tirano venti di guerra, quello che conta sono le certezze. Scrive formiche.net
Bankitalia, Panetta alla Giornata mondiale del risparmio. Cosa ha detto su banche, debito-PIL, rating Italia - Il numero uno di Bankitalia Fabio Panetta interviene alla Giornata Mondiale del Risparmio. Si legge su money.it