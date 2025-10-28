Giornata di studio | Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Indicazioni e consigli per la tutela dei minori e delle fragilità. È questo l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà i l prossimo 31 ottobre a Cortona, dedicato agli addetti ai lavori del mondo sportivo e aperto alla cittadinanza. Nell’ambito del progetto Stars – Sport Territorio Appartenenza Rete Sociale (Codice 319108), finanziato con il concorso dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana – con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 79202025 – si svolgerà a Cortona, al Centro Convegni Sant’Agostino, la giornata di studio intitolata “Safeguarding e prevenzione degli abusiApplicazione della normativa e strategie psicologiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornata di studio safeguarding e prevenzione degli abusi 8211 applicazione della normativa e strategie psicologiche

© Lanazione.it - Giornata di studio: “Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche”

Approfondisci con queste news

Giornata mondiale del cuore: la prevenzione al centro con lo studio CVrisk-IT dell'IRCCS San Raffaele di Roma - In occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), l’IRCCS San Raffaele di Roma ribadisce l’importanza della prevenzione cardiovascolare e rilancia il proprio impegno concreto attraverso ... Come scrive iltempo.it

giornata studio safeguarding prevenzioneGiornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche - Per la Società Italiana di Neonatologia la strategia da portare avanti resta l'acido folico, insieme alla diagnosi precoce e alla gestione ... Segnala msn.com

Suicidi: La prevenzione nello studio dei dettagli - Nella Giornata Nazionale per la Prevenzione dei Suicidi uno studio mostra come la copertura mediatica può amplificare o mitigare l’effetto emulativo e influenzare il comportamento dei soggetti a ... Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Studio Safeguarding Prevenzione