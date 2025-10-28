Giornata di studio | Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Indicazioni e consigli per la tutela dei minori e delle fragilità. È questo l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà i l prossimo 31 ottobre a Cortona, dedicato agli addetti ai lavori del mondo sportivo e aperto alla cittadinanza. Nell’ambito del progetto Stars – Sport Territorio Appartenenza Rete Sociale (Codice 319108), finanziato con il concorso dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana – con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 79202025 – si svolgerà a Cortona, al Centro Convegni Sant’Agostino, la giornata di studio intitolata “Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
0ra in diretta dal @parcoappia la giornata di studio su ‘Appia Unesco’. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata di studio AISLeC 2025 . La presenza di università, società scientifiche e #FNOPI con specialisti in wound care. In foto, il tesoriere Carmelo Gagliano con la presidente CAIP Valentina Vanzi e la presidente @Aislec1 Laura Stefanon. (segue) - X Vai su X
Giornata mondiale del cuore: la prevenzione al centro con lo studio CVrisk-IT dell'IRCCS San Raffaele di Roma - In occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), l’IRCCS San Raffaele di Roma ribadisce l’importanza della prevenzione cardiovascolare e rilancia il proprio impegno concreto attraverso ... Come scrive iltempo.it
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche - Per la Società Italiana di Neonatologia la strategia da portare avanti resta l'acido folico, insieme alla diagnosi precoce e alla gestione ... Segnala msn.com
Suicidi: La prevenzione nello studio dei dettagli - Nella Giornata Nazionale per la Prevenzione dei Suicidi uno studio mostra come la copertura mediatica può amplificare o mitigare l’effetto emulativo e influenzare il comportamento dei soggetti a ... Scrive panorama.it