Arezzo, 28 ottobre 2025 – Indicazioni e consigli per la tutela dei minori e delle fragilità. È questo l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà i l prossimo 31 ottobre a Cortona, dedicato agli addetti ai lavori del mondo sportivo e aperto alla cittadinanza. Nell’ambito del progetto Stars – Sport Territorio Appartenenza Rete Sociale (Codice 319108), finanziato con il concorso dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana – con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 79202025 – si svolgerà a Cortona, al Centro Convegni Sant’Agostino, la giornata di studio intitolata “Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata di studio: “Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche”