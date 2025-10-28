Mattinata intensa per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti interventi per incidenti avvenuti oggi, martedì 28 ottobre, nel territorio aretino. Il primo allarme è scattato alle 8:18 a Rigutino Est, dove una donna di 76 anni è stata investita da una moto. Sul posto sono intervenuti la bLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’ auto infermieristica di Arezzo e la Polizia Municipale. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice 2 (condizioni di media gravità) al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Un secondo intervento si è registrato alle 9:47 a Pieve Santo Stefano, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giornata di incidenti in provincia di Arezzo: tre interventi del 118 tra Rigutino, Pieve Santo Stefano e Castel Focognano