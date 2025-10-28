Giornalisti minacciati dati in aumento nel 2025 | +78% rispetto all’anno precedente

Un incremento del 78% in soli dodici mesi. È il dato più allarmante del rapporto diffuso dall’Osservatorio Ossigeno per l’informazione, che fotografa una realtà sempre più difficile per chi fa cronaca in Italia. Nei primi sei mesi del 2025 i giornalisti minacciati sono stati 361, contro i 203 dello stesso periodo dell’anno scorso. Quasi il doppio, un segnale che conferma un clima di crescente ostilità verso la libertà di stampa. I numeri sono stati presentati a Roma, alla Casa del Jazz, in occasione della Giornata mondiale dell’Onu per mettere fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti, che si celebra il 2 novembre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giornalisti minacciati, dati in aumento nel 2025: +78% rispetto all’anno precedente

