Giornalismo italiano in lutto | addio a una delle firme più amate

"Eri il migliore". Giornalismo italiano in lutto, addio a una delle firme più amate – Si è spento il 27 ottobre a Bologna uno dei più noti giornalisti e scrittori italiani, protagonista indiscusso del giornalismo italiano del secondo Novecento. L'uomo, 86 anni, ha segnato più di cinquant'anni di storia raccontando con precisione e curiosità eventi chiave della cronaca nazionale e internazionale. "Eri il migliore". Giornalismo italiano in lutto, addio a una delle firme più amate. Il mondo del giornalismo italiano dice addio a una delle sue voci più autorevoli. Si è spento all'età di 86 anni Luan Rexha.

