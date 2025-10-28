Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali | medaglie e finali nazionali per gli atleti amaranto
La Ginnastica Petrarca si conferma una delle realtà più solide del panorama sportivo toscano. Nel fine settimana, la società aretina è stata protagonista alla Zona Tecnica Interregionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile, disputata a Padova, dove si sono confrontati i migliori ginnasti provenienti da tutto il centro Italia. Nella categoria Junior2, ottime prove per Mattia Boncompagni e Christian Antonini, che hanno centrato risultati di rilievo e l’accesso ai Campionati Italiani in programma dal 14 al 16 novembre a Fermo. Boncompagni ha conquistato il secondo posto al corpo libero, mentre Antonini ha ottenuto il terzo posto alla sbarra e il quinto posto nella classifica All Around, dopo prove convincenti anche a cavallo con maniglie, volteggio, anelli e parallele. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
Ginnastica Ritmica Toscana. . Comegym 2025 - facebook.com Vai su Facebook
La Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali di artistica maschile e ritmica - Mattia Boncompagni e Christian Antonini hanno conquistato medaglie e qualificazioni per le finali nazionali. Si legge su arezzonotizie.it
Due medaglie interregionali nella ritmica per la Ginnastica Petrarca - Le due ginnaste aretine hanno centrato il pass per le finali nazionali di sabato 8 e domenica 9 novemb ... Segnala arezzonotizie.it