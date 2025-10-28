Ginnastica Artistica la Ssd UniMe conquista il titolo regionale nel Campionato a Squadre Gold Allieve 3B

Sale sul tetto della Sicilia il team Ginnastica della SSD UniMe che, in gara sabato scorso a Rosolini, conclude in maniera superlativa la seconda prova del Campionato Regionale a Squadre Gold Allieve 3B, conquistando il titolo di campionesse regionali nella propria categoria e, tra l’altro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

