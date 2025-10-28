Gigi e Bella Hadid damigelle al matrimonio della sorella Alana

Lacrime, sorrisi e tante emozioni per le sorelle Hadid in questi giorni: dopo avere calcato la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show a New York, Gigi e Bella sono volate a Los Angeles per partecipare al matrimonio della sorella maggiore, Alana, nei panni di damigelle d’onore. Alana Hadid si è sposata, le sorelle Bella e Gigi damigelle d’onore. Alana Hadid, 42 anni, il 18 ottobre ha sposato il compagno Ross Williams nel giardino della villa del padre Mohamed, a Los Angeles. Le foto sono state diffuse su Vogue e dalla stessa sposa su Instagram: Alana è la primogenita di Mohamed Hadid, nata dall’unione con Mary Butler. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gigi e Bella Hadid damigelle al matrimonio della sorella Alana

