Giganti fragili Pelagos e non solo | al museo universitario si parla dei cetacei con l' esperta Laura Pintore

Nuovo appuntamento venerdì 31 ottobre, nell’auditorium del museo universitario di Chieti, per iniziativa del Wwf Chieti-Pescara e dello stesso museo.  Si parlerà dei cetacei presenti nel Mar Mediterraneo, con una relazione arricchita da splendide immagini di Laura Pintore, naturalista ed etologa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

