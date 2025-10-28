Giganti fragili Pelagos e non solo | al museo universitario si parla dei cetacei con l' esperta Laura Pintore
Nuovo appuntamento venerdì 31 ottobre, nell’auditorium del museo universitario di Chieti, per iniziativa del Wwf Chieti-Pescara e dello stesso museo. Si parlerà dei cetacei presenti nel Mar Mediterraneo, con una relazione arricchita da splendide immagini di Laura Pintore, naturalista ed etologa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
