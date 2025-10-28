’Giardino dei Ricordi’ Trova spazio nel cimitero della Misericordia

Un passo importante verso il rispetto della volontà individuale e l’evoluzione dei servizi cimiteriali in Valdelsa e in tutta la provincia perché la Venerabile Confraternita di Misericordia di Colle ha istituito nel proprio cimitero monumentale un’area dedicata alla dispersione delle ceneri dei defunti. Si tratta del primo spazio del genere in tutta la Valdelsa a testimonianza dell’impegno costante della Misericordia nel rispondere alle esigenze della comunità e nell’adeguarsi alle trasformazioni culturali e sociali legate al tema della morte e del ricordo. Il ‘Giardino dei Ricordi’ (così è denominata la nuova area) è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alla dignità del luogo e alla spiritualità del gesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

