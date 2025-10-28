Giappone Trump balla YMCA sulla portaerei USS George Washington
(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato la portaerei USS George Washington in Giappone, durante il suo tour asiatico. Durante la visita, l’inquilino della Casa Bianca ha ballato il celebre YMCA insieme a marinai e personale della Marina. All’arrivo, Marine One è atterrato tra le note del tema di Top Gun, mentre i militari cantavano “Sweet Caroline” e “Party in the USA”. Il leader di Washington è stato accolto anche dalla nuova primo ministro giapponese Sanae Takaichi alla base navale di Yokosuka. Nel discorso ai militari, ha elogiato la loro bellezza e il loro impegno, sottolineando che la forza della Marina deriva dalle persone, non dalle macchine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
