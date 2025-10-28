Gianpaolo Bonafini è stato nominato nuovo questore di Piacenza dal Ministero dell’Interno: dalla prossima settimana succederà all’uscente Ivo Morelli, trasferito dopo tre anni alla sede di Rimini. Laureato in Giurisprudenza nel 1993 all’Università Sapienza di Roma, nello stesso anno inizia il suo percorso in Polizia di Stato con un incarico da funzionario alla Questura di Palermo: qui viene assegnato ai commissariati di Corleone e Brancaccio, conducendo in prima persona indagini sulla criminalità organizzata, tra le quali quella sul boss mafioso Bernardo Provenzano. Nel 1999 viene trasferito a Milano, dove dirige per due anni la Sezione interventi sul territorio e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Gianpaolo Bonafini nuovo questore di Piacenza: per dieci anni dirigente della Squadra Mobile di Bergamo