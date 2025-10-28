Gianni Oliva racconta la prima guerra civile italiana | un viaggio nelle ferite ancora aperte del Paese
TORINO – Un viaggio nella parte rimossa della nostra storia nazionale. È quello che propone Gianni Oliva nel suo nuovo libro “La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia” (Mondadori, collana Le Scie ), che sarà presentato mercoledì 29 ottobre 2025 alle 18.15 al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9). L’appuntamento, organizzato dall’ Associazione Culturale Vitaliano Brancati insieme a Quadrato della Cultura Torino, vedrà dialogare con l’autore Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Brancati, e lo scrittore e storico Riccardo Rossotto. Un capitolo dimenticato della nostra storia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le tre proposte della settimana: Gianni Oliva, La prima guerra civile @librimondadori Goffredo Fofi, Arcipelago Sud @feltrinelli_editore Brunella Schisa, La più bella @harpercollinsit Storie diverse, un unico filo: il Sud, la memoria, la bellezza. ? #LibreriaC - facebook.com Vai su Facebook
La prima guerra civile: in anteprima il nuovo libro di Gianni Oliva - 15 Il Circolo dei Lettori, Via Bogino 9 – Torino L’Associazione Culturale Vitaliano Brancati, in collaborazione con Quadrato della Cultura Torino, è lieta di invitar ... Scrive torinofree.it