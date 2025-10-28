TORINO – Un viaggio nella parte rimossa della nostra storia nazionale. È quello che propone Gianni Oliva nel suo nuovo libro “La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia” (Mondadori, collana Le Scie ), che sarà presentato mercoledì 29 ottobre 2025 alle 18.15 al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9). L’appuntamento, organizzato dall’ Associazione Culturale Vitaliano Brancati insieme a Quadrato della Cultura Torino, vedrà dialogare con l’autore Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Brancati, e lo scrittore e storico Riccardo Rossotto. Un capitolo dimenticato della nostra storia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gianni Oliva racconta la “prima guerra civile italiana”: un viaggio nelle ferite ancora aperte del Paese