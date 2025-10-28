Giamaica nel mirino di Melissa la tempesta fa impallidire persino Katrina gli esperti | Mai visto niente di simile

La Giamaica si prepara ad affrontare la tempesta più potente della sua storia. L’uragano Melissa, classificato come categoria 5 dal National Hurricane Center statunitense, è attualmente la tempesta più forte registrata sul pianeta nel 2025 e si sta dirigendo inesorabilmente verso l’isola caraibica con una potenza devastante che supera persino quella del famigerato uragano Katrina del 2005. Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati alle 2 del mattino (ora locale), Melissa mantiene venti sostenuti di 175 miglia orarie, equivalenti a 282 chilometri orari, con raffiche ancora più violente. Ma è la pressione minima centrale della tempesta a preoccupare maggiormente i meteorologi: scesa a 901 millibar nelle prime ore di martedì, un valore inferiore ai 902 millibar registrati durante Katrina, indica che l’uragano potrebbe intensificarsi ulteriormente nelle ore precedenti l’impatto con la terraferma. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giamaica nel mirino di Melissa, la tempesta fa impallidire persino Katrina, gli esperti: “Mai visto niente di simile”

