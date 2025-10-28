Giamaica arriva l’uragano Melissa | il più devastante nella storia dell’isola

Di categoria 5, l’uragano Melissa si appresta a colpire la Giamaica come una tempesta talmente catastrofica che verrà ricordata come la più forte che abbia mai colpito l’isola in 174 anni, da quanto sono iniziate le prime registrazioni. Le previsioni che stanno popolando i media in continuo aggiornamento, riferiscono che la tempesta dovrebbe raggiungere la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giamaica, arriva l’uragano Melissa: il più devastante nella storia dell’isola

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Diversi esperti hanno parlato di un possibile impatto «catastrofico» della tempesta sull'isola. È previsto che arrivi in Giamaica martedì mattina ora locale e il governo ha già ordinato l’evacuazione in alcune zone della capitale e dell’isola - X Vai su X

Sky tg24. . Le attività commerciali di Montego Bay, in #Giamaica, si sono attrezzate per l'arrivo dell’uragano Melissa. Finestre e porte sono coperte di compensato e sacchi di sabbia sono stati posizionati per prevenire le inondazioni - facebook.com Vai su Facebook

Uragano Melissa live tracker, dove si trova e come seguirlo in tempo reale: tre morti in Giamaica - La tempesta ha ormai investito l'isola con piogge torrenziali, forti venti e mareggiate. msn.com scrive

L’Uragano Melissa si avvicina alla Giamaica: venti a 250 km/h e onde da 3 metri. Aperti 881 rifugi: “Gravità storica” - La tempesta di categoria 5 potrebbe colpire l'isola con venti fino a 250 km/h, piogge da 75 centimetri e onde da 3 metri ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Uragano Melissa live tracker, Giamaica investita dalla tempesta: dove si trova ora e aggiornamenti in tempo reale - La tempesta ha ormai investito l'isola con piogge torrenziali, forti venti e mareggiate. Da msn.com