Giamaica | 3 morti a causa dell' uragano Melissa

Kingston, 28 ott. (Adnkronos) - L'impatto devastante dell'uragano si è fatto sentire in Giamaica. Ieri sera, il ministero della Salute dell'isola ha riferito che si sono verificati tre decessi correlati all'uragano Melissa. "Invitiamo il pubblico a prestare la massima attenzione: attività come arrampicarsi sui tetti, fissare sacchi di sabbia o tagliare alberi possono sembrare gestibili, ma anche piccoli errori durante un uragano possono provocare lesioni gravi o la morte", ha scritto su X il ministero. "Anche guidare su strade allagate o in aree con detriti è estremamente pericoloso. Gli ambulatori rimangono chiusi, ma gli ospedali sono aperti e prestano assistenza alle persone ferite dalla tempesta.

