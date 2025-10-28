GialloCamaiore a Robecchi Teatro dell’Olivo gremito per l’evento sul thriller

E’ Alessandro Robecchi, accolto da uno scroscio di applausi, il vincitore della tredicesima edizione di Giallo Camaiore. Nell’affascinante cornice del Teatro dellOlivo è infatti andata in scena la serata finale della manifestazione che appassiona un pubblico sempre più variegato. Il Premio, organizzato dal Comune di Camaiore con la collaborazione di Giuseppe Previti, è riservato alle opere di autori di romanzi gialli nell’accezione generale del termine: dal thriller al noir, dal poliziesco al mystery, fino alla detection story. La giuria popolare, con il proprio voto personale, ha assegnato il primo premio ad Alessandro Robecchi, con la sua opera “Il Tallone da Killer” (Sellerio), aggiudicando ben 16 voti sui 45 totali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

