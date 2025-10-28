Giallo sulla salma restituita da Hamas | Netanyahu convoca il governo e crescono le richieste di distruzione di Hamas

Un nuovo capitolo del conflitto israelo-palestinese si apre sul terreno del dolore e dell’indignazione: la bara consegnata ieri da Hamas alle autorità israeliane contiene i resti di un ostaggio il cui corpo, secondo le verifiche forensi, era già stato riportato in patria per la sepoltura. La scoperta — confermata dall’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv — ha innescato accuse incrociate, tensioni politiche e la convocazione d’urgenza del governo da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il Times of Israel, l’analisi effettuata ad Abu Kabir avrebbe stabilito che i resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

