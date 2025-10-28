gialappashow ancora un ottimo risultato di ascolti su tv8

Ancora un ottimo risultato per GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da Gaia, cantautrice italo-brasiliana. La seconda puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 93 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 800 mila spettatori medi pari al 4,7% di share (solo TV8 ha totalizzato oltre 660 mila spettatori medi e il 4% di share). L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

