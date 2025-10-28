GialappaShow ancora un ottimo risultato di ascolti su Tv8
Ancora un ottimo risultato per GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da Gaia, cantautrice italo-brasiliana. La seconda puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 93 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 800 mila spettatori medi pari al 4,7% di share (solo TV8 ha totalizzato oltre 660 mila spettatori medi e il 4% di share). L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Modo migliore per iniziare la settimana? Canticchiando la Pantera Rosa con i Neri per Caso e guardare il #GialappaShow questa sera alle 21:30 in prima visione su Tv8! - facebook.com Vai su Facebook
GialappaShow, le pagelle: Pier Silvio e "il valore dei glutei" (8), Giraud suora burina (5) - Lunedì 27 ottobre su Tv8 e su Sky è andata in scena la seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia. Si legge su today.it