Già 15mila visitatori esteri nella Città Bianca | presentato il Piano strategico del turismo 2025
OSTUNI - La Città Bianca consolida il suo ruolo di destinazione turistica d'eccellenza con il nuovo Piano strategico del turismo 2025, presentato sotto il coordinamento della destination manager Flavia Fagotto. Il documento, frutto di un'ampia consultazione tra amministrazione, operatori e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
