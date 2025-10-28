Ghost Tour di Halloween | percorso sviluppato in 15 piazze tra i misteri dei caruggi genovesi

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo Culturale Fondazione Amon APS organizza il Ghost Tour del 31 ottobre in occasione dell'evento “ZenaHalloween”, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla scoperta dei misteri del centro storico di Genova organizzato dal Comune di Genova.12 “Spiriti Guida” (guide. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ghost tour halloween percorsoGhost Tour di Halloween: percorso sviluppato in 15 piazze tra i misteri dei caruggi genovesi - Il Circolo Culturale Fondazione Amon APS organizza il Ghost Tour del 31 ottobre in occasione dell'evento “ZenaHalloween”, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla scoperta dei ... Come scrive genovatoday.it

ghost tour halloween percorsoZenaHalloween: festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema, Ghost Tour e dj set - Al calar della sera, la città si immergerà nei misteri della storia con il Ghost Tour, dalle 19. Si legge su msn.com

ghost tour halloween percorsoGhost Tour di Halloween 2025 a Genova, le tappe nei caruggi alla scoperta dei misteri - Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 19, con appuntamento a piazza Matteotti è in programma il Ghost tour in occasione di ZenaHalloween, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla ... Si legge su mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Ghost Tour Halloween Percorso