Ghost Tour di Halloween | percorso sviluppato in 15 piazze tra i misteri dei caruggi genovesi
Il Circolo Culturale Fondazione Amon APS organizza il Ghost Tour del 31 ottobre in occasione dell'evento “ZenaHalloween”, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla scoperta dei misteri del centro storico di Genova organizzato dal Comune di Genova.12 “Spiriti Guida” (guide. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Genova da paura. In occasione della giornata più spaventosa dell'anno, venerdì 31 ottobre, vi aspetta un Ghost Tour dedicato ai segreti e alle leggende della città ottocentesca. L'appuntamento è dalle 19.30 alle 22:00 e vi permetterà di scoprire alcune delle - facebook.com Vai su Facebook
Ghost Tour di Halloween: percorso sviluppato in 15 piazze tra i misteri dei caruggi genovesi - Il Circolo Culturale Fondazione Amon APS organizza il Ghost Tour del 31 ottobre in occasione dell'evento “ZenaHalloween”, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla scoperta dei ... Come scrive genovatoday.it
ZenaHalloween: festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema, Ghost Tour e dj set - Al calar della sera, la città si immergerà nei misteri della storia con il Ghost Tour, dalle 19. Si legge su msn.com
Ghost Tour di Halloween 2025 a Genova, le tappe nei caruggi alla scoperta dei misteri - Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 19, con appuntamento a piazza Matteotti è in programma il Ghost tour in occasione di ZenaHalloween, il tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla ... Si legge su mentelocale.it