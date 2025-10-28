Gerry Cardinale sogna in grande | Con il Milan voglio fare come Berlusconi o Steinbrenner

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cardinale parla della sua esperienza alla guida del Milan: "Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Non tengo i soldi per me, li reinvesto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

gerry cardinale sogna grandeGerry Cardinale sogna in grande: “Con il Milan voglio fare come Berlusconi o Steinbrenner” - Cardinale parla della sua esperienza alla guida del Milan: "Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gerry Cardinale Sogna Grande