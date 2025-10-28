Gere vuole solo l’invasione dell’Italia
L’attore, salito sulla nave di Open Arms e scatenato contro Salvini, adesso difende l’identità degli indigeni minacciati dall’estrazione mineraria che serve al «suo» green. 🔗 Leggi su Laverita.info
