Geraci Lega | Assessore di Chiusa Sclafani aderisce alla Lega Pietro Giammalva prende la tessera del partito
“La Lega continua a radicarsi nel territorio della provincia di Palermo con l’adesione di amministratori locali che scelgono la formazione di Salvini per un nuovo impegno politico. Oggi rientra nella Lega il consigliere ed assessore del Comune di Chiusa Sclafani, Pietro Giammalva. Persona di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
