George Clooney e Amal in crisi lei non sopporta più quel vizio dell’attore

Scoppia la crisi tra George Clooney e la moglie Amal Alamuddin. A quanto pare l’avvocata e attivista sarebbe stufa del vizio dell’attore, ovvero quello legato all’alcol. Il divo di Hollywood non ha mai nascosto le sue notti brave e recentemente ha anche confessato di aver avuto una “ricaduta alcolica”. Una dichiarazione che avrebbe mandato su tutte le furie la moglie. George Clooney e Amal verso il divorzio?. Il matrimonio di George Clooney starebbe attraversando un momento di difficoltà dopo che la recente “ricaduta alcolica” della star di Hollywood avrebbe lasciato la moglie Amal furiosa. Gli amici hanno riferito a RadarOnline che lei lo avrebbe avvertito che l’eccessivo consumo di alcol potrebbe distruggere la loro relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

