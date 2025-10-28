Il Genoa si trova in una situazione critica dopo l’ennesima sconfitta, rimediata nel weekend contro il Torino. I rossoblù sono attualmente ultimi con soli 3 punti e la posizione di Patrick Vieira è decisamente in bilico, quindi la gara interna di Marassi contro la Cremonese assume una valenza fondamentale. Il Grifone ha perso ogni certezza . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Cremonese (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici