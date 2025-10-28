Genoa-Cremonese mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa si trova in una situazione critica dopo l’ennesima sconfitta, rimediata nel weekend contro il Torino. I rossoblù sono attualmente ultimi con soli 3 punti e la posizione di Patrick Vieira è decisamente in bilico, quindi la gara interna di Marassi contro la Cremonese assume una valenza fondamentale. Il Grifone ha perso ogni certezza . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

genoa cremonese mercoled236 29 ottobre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Genoa-Cremonese (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Altre letture consigliate

genoa cremonese mercoled236 29Genoa-Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Scrive calciomagazine.net

genoa cremonese mercoled236 29Genoa-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Genoa e Cremonese della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 29 ottobre alle 20. Riporta sport.sky.it

genoa cremonese mercoled236 29Genoa a Marassi incontra la Cremonese, le formazioni - Vieira schiera un Genoa a trazione anteriore con Malinovskyi Cornet e Carboni dal 1’ ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Cremonese Mercoled236 29