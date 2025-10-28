Genoa-Cremonese il pronostico | ultima occasione per Vieira?
Il tecnico francese si gioca moltissimo nella sfida di Marassi, dove non ha ancora vinto in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
? Genoa, Vieira sotto esame: Cremonese e Sassuolo saranno decisive ? https://www.calciostyle.it/serie-a/genoa-vieira-sotto-esame-cremonese-e-sassuolo-saranno-decisive?fsp_sid=1515855 ? di Michele Capolupo - facebook.com Vai su Facebook
$GenoaCremonese | Arbitra Abisso, al VAR Dionisi buoncalcioatutti.it/2025/10/27/gen… via @buoncalcio - X Vai su X
Genoa-Cremonese, il pronostico: ultima occasione per Vieira? - Cremonese quote analisi statistiche precedenti 9ª giornata Serie A in programma mercoledì 29 ottobre ore 20. Scrive gazzetta.it
Pronostico Genoa-Cremonese 29 Ottobre 2025: Vieira cerca il primo successo - Cremonese, sfida cruciale della 9ª giornata di Serie A, mercoledì 29 ottobre 2025 alle 20:45: scopri le migliori opzioni di scommesse e le formazioni in uno scontr ... Riporta bottadiculo.it
Genoa-Cremonese: dove vederla, formazioni e precedenti - Cremonese 29/10 ore 20:45 su DAZN: probabili formazioni con ballottaggi Vitinha- lifestyleblog.it scrive