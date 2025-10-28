Genoa-Cremonese il pronostico | ultima chiamata per Vieira?
Il tecnico francese si gioca moltissimo nella sfida di Marassi, dove non ha ancora vinto in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Dopo 27 anni torniamo a sfidare il Genoa ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #GenoaCremonese #GenCre - facebook.com Vai su Facebook
$GenoaCremonese | Arbitra Abisso, al VAR Dionisi buoncalcioatutti.it/2025/10/27/gen… via @buoncalcio - X Vai su X
Genoa-Cremonese, il pronostico: ultima occasione per Vieira? - Cremonese quote analisi statistiche precedenti 9ª giornata Serie A in programma mercoledì 29 ottobre ore 20. Da gazzetta.it
Pronostico Genoa-Cremonese 29 Ottobre 2025: Vieira cerca il primo successo - Cremonese, sfida cruciale della 9ª giornata di Serie A, mercoledì 29 ottobre 2025 alle 20:45: scopri le migliori opzioni di scommesse e le formazioni in uno scontr ... Si legge su bottadiculo.it
Pronostico Genoa-Cremonese: la paura la fa finire così - Cremonese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Riporta ilveggente.it