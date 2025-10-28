Cremona, 28 ottobre 2025 – Il turno infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre (fischio d’inizio alle 20.45) riserva alla Cremonese una partita di particolare importanza contro il Genoa. La squadra di Davide Nicola, nell’occasione doppio ex (sia da giocatore che da allenatore), dovrà rendere visita ai liguri, ultimi posto della serie A con tre soli punti e ancora senza vittorie. L’avversario. Una situazione che, dopo la sconfitta maturata in extremis con il Torino, rende determinante per la permanenza di Vieira sulla panchina rossoblù la sfida con i grigiorossi. Un autentico bivio per il prosieguo di una stagione che era stata preparata con ben altri presupposti in casa genoana, ma che sta facendo pesanti conti con un organico sovraffollato e incostante ed un attacco assai sterile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Cremonese è già sfida-salvezza: Vardy a caccia del bis