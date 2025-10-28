Gennaro Scarpato al Bellini con Nuovo Teatro Ambarabà
Gennaro Scarpato torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Napoli giovedì 30 ottobre con Nuovo Teatro Ambarabà, spettacolo di cui è autore e interprete per la regia di eccezione di Arturo Brachetti e le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani.In “Nuovo Teatro Ambarabà” Scarpato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
