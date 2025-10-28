Genesors Vetro AI sul mercato mondiale Camillo Gravante una data da non dimenticare

Camillo Gravante, presidente e fondatore del progetto GENESORS, ha scelto di trasformare un concetto di ricerca in un oggetto reale, tangibile, in grado di mostrare al mondo quanto l’AI possa diventare non solo strumento, ma materia viva, capace di plasmare design, funzione e visione. Il risultato è un paio di occhiali dal corpo completamente trasparente, con una telecamera integrata al centro e una micro-scheda visibile attraverso la montatura in materiale polimerico leggero. Ogni dettaglio è pensato per essere un ponte tra il reale e il digitale, come se l’occhio umano potesse finalmente guardare dentro la tecnologia. 🔗 Leggi su Citypescara.com