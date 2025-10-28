Gen V la spiegazione del finale secondo l’autore Eric Kripke

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la stagione 5 della serie principale. Il finale di Gen V 2 mostra Marie e le sue amiche che incontrano di nuovo Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla resistenza contro Homelander e Vought. Tra i possibili membri figurano anche A-Train e altri supereroi. Kripke ha commentato: “Stanno giocando una parte importante. Parte del divertimento nel concludere la seconda stagione in questo modo è che possiamo davvero apparecchiare la tavola per la quinta stagione, dove ora esiste una resistenza attiva e in crescita guidata da Starlight, di cui A-Train è una parte fondamentale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it