Gen V la spiegazione del finale secondo l’autore Eric Kripke
Il creatore di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la stagione 5 della serie principale. Il finale di Gen V 2 mostra Marie e le sue amiche che incontrano di nuovo Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla resistenza contro Homelander e Vought. Tra i possibili membri figurano anche A-Train e altri supereroi. Kripke ha commentato: “Stanno giocando una parte importante. Parte del divertimento nel concludere la seconda stagione in questo modo è che possiamo davvero apparecchiare la tavola per la quinta stagione, dove ora esiste una resistenza attiva e in crescita guidata da Starlight, di cui A-Train è una parte fondamentale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mkhitaryan sulla finale di Monaco: "La spiegazione che mi do io è che dopo aver eliminato Bayern e Barcellona con 4 partite super pensavamo di vincere anche contro il PSG. È stato tutto sbagliato, dalla mattina fino all'ultimo momento". Via Daniele Mari - facebook.com Vai su Facebook
Gen V 2, spiegazione del finale e come si collega a The Boys 5 secondo l'ideatore - La seconda stagione di Gen V è terminata e l'episodio finale si collega in modo diretto a quanto accadrà nella quinta stagione di The Boys, come anticipato da Eric Kripke. comingsoon.it scrive
Gen V – Stagione 2: la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys - Il finale di Gen V 2 apre nuovi scenari per The Boys 5: ecco la spiegazione e come la serie prepara il terreno alla prossima stagione. Da cinefilos.it
Gen V 2 come finisce: la spiegazione del finale - Scopri come si conclude la seconda stagione di Gen V, la battaglia finale contro Godolkin e cosa ci aspetta nella quinta stagione di The Boys ... Come scrive ciakgeneration.it