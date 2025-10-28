Gemellini con malattia rara per finanziare la ricerca già raccolti 60 mila euro
Mapello. Due gemellini bellissimi, pieni di vita. Ma dietro i sorrisi di Theo e Liam si nasconde una sfida genetica quasi sconosciuta: una mutazione del gene Nexmif, nota anche come Xlid-98, una forma rarissima di disabilità intellettiva legata al cromosoma X. Questa mutazione, spiegano i medici, agisce silenziosamente sul cervello, interrompendo progressivamente le connessioni neuronali. In termini concreti, significa che chi ne è affetto può non riuscire mai a parlare, camminare o comprendere pienamente ciò che lo circonda. Le conseguenze possono includere epilessia, autismo e una disabilità intellettiva profonda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Eliana Riva, Gaza vive su 61 milioni di tonnellate di macerie, Il Manifesto, 26 ottobre 2025 TERRA RIMOSSA Inquinamento, tossine e ordigni invisibili mietono vittime. Le ultime sono due gemellini. Raid israeliano sul campo di Nuseirat. In Cisgiordania i coloni - facebook.com Vai su Facebook
Mapello, raccolta fondi per gemellini malati: «C’è una speranza» - Theo e Liam invece, nati gemelli lo scorso anno, vivono ogni giorno una sfida che pochi al mondo conoscono. Segnala ecodibergamo.it
L'unica risposta alle malattie rare è politica, collettiva e strutturale - Quando la possibilità di cura dipende dalla redditività della malattia, lo stato abdica alla propria funzione più alta e trasforma il diritto alla salute in un privilegio di mercato. Riporta ilfoglio.it
Malattie rare e diagnosi, presentato a Napoli il progetto Argo - Rappresenta un passo decisivo nell'approccio diagnostico alle malattie rare in Italia, il progetto Argo, che riunisce tutti i centri regionali italiani e, soprattutto che, per la prima volta ha ... Lo riporta ansa.it