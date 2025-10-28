Gemellini con malattia rara per finanziare la ricerca già raccolti 60 mila euro

Mapello. Due gemellini bellissimi, pieni di vita. Ma dietro i sorrisi di Theo e Liam si nasconde una sfida genetica quasi sconosciuta: una mutazione del gene Nexmif, nota anche come Xlid-98, una forma rarissima di disabilità intellettiva legata al cromosoma X. Questa mutazione, spiegano i medici, agisce silenziosamente sul cervello, interrompendo progressivamente le connessioni neuronali. In termini concreti, significa che chi ne è affetto può non riuscire mai a parlare, camminare o comprendere pienamente ciò che lo circonda. Le conseguenze possono includere epilessia, autismo e una disabilità intellettiva profonda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gemellini con malattia rara, per finanziare la ricerca già raccolti 60 mila euro

