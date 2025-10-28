gelateria verderosa gelateria gemma e curry lounge sul podio dei clienti deliveroo a bergamo

Deliveroo, festeggia gli 8 anni nella città di Bergamo e in occasione dell’anniversario ha consegnato i premi ai migliori ristoranti della città, sulla base delle valutazioni lasciate dai clienti. Presi in esame per comporre la classifica i ristoranti presenti in piattaforma da almeno un anno e che hanno superato una soglia consistente di ordini. Ai primi tre posti si posizionano così Gelateria Verderosa, Gelateria Gemma e Curry Lounge. Ecco nel dettaglio la Top 10 dei ristoranti preferiti dai bergamaschi: Gelateria Verderosa. Gelateria Gemma. Curry Lounge. Dumpling&Sushi. Burger Wave. Scrocchia Pizza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

