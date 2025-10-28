Gaza squadre egiziane al lavoro per trovare resti degli ostaggi
(LaPresse) – Continua il lavoro delle squadre egiziane che stanno aiutando nelle ricerche dei corpi degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza. Gli escavatori al lavoro nella sabbia per recuperare i resti delle vittime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. - X Vai su X
Gaza, squadre egiziane al lavoro per trovare resti degli ostaggi - Continua il lavoro delle squadre egiziane che stanno aiutando nelle ricerche dei corpi degli ostaggi israeliani ancora nella ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Guerra a Gaza, Hamas: "Restituiremo stasera il corpo del 16° ostaggio". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. Scrive tg24.sky.it
Gaza, Hamas: consegneremo le armi a fine l’occupazione. Netanyahu: “Nostro veto sui membri delle forze di sicurezza” - Lo ha dichiarato un portavoce del governo israeliano citato da Haaretz e spiegando che le Idf continueranno a supervisionare ... Da ilfattoquotidiano.it