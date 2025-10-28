Gaza Smotrich non molla e insiste sulla guerra | Idf arresti di nuovo i palestinesi rilasciati Hamas continua a violare tregua - il DOCUMENTO

In un documento inviato direttamente al premier Netanyahu, Smotrich continua a premere sul tasto dell'acceleratore bellico e chiede di "convocare con urgenza un gabinetto ristretto" per definire misure "ferme e incisive" che sostanzialmente rispondano alla "pace" di Trump con una nuova guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Smotrich non molla e insiste sulla guerra: "Idf arresti di nuovo i palestinesi rilasciati, Hamas continua a violare tregua" - il DOCUMENTO

Gaza, raggiunto l'accordo di pace. Israele: cessate il fuoco dopo ok governo. Idf prepara il ritiro Smotrich: «Dopo rilascio ostaggi annientare Hamas» - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ministro israeliano Smotrich: «È una miniera d'oro immobiliare, siamo in trattativa con gli Usa». Medici Senza Frontiere: ucciso nostro operatore - «Medici Senza Frontiere è sconvolta e rattristata per la morte di un membro del suo staff, Hussein Alnajjar. Riporta ilgazzettino.it

Il ministro israeliano Smotrich getta la maschera: “Gaza è una miniera d’oro immobiliare, già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione” - Mentre prosegue l’operazione militare di occupazione di Gaza City il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, getta definitivamente la maschera: alla fine della guerra la Striscia di Gaza ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Smotrich su Gaza getta la maschera. Dove è in corso un genocidio il governo di Israele vede “una miniera d'oro immobiliare” - Per il ministro israeliano delle Finanze, Bezalel Smotrich, il genocidio a Gaza è “una miniera d'oro immobiliare”. Come scrive wired.it