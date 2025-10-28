Gaza scontri tra Hamas e Idf a Rafah

Servizitelevideo.rai.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.20 Scontri a fuoco a Rafah,.nel sud della Striscia di Gaza, fra militanti di Hamas e soldati dell'Idf. Secondo Haaretz, i terroristi di Hamas hanno aperto il fuoco contro le forze del'esercito israeliano, colpendo con cecchini e missili anticarro. E i militari dell'Idf hanno risposto con fuoco di artiglieria. Due militari israeliani sarebbero stati uccisi a Rafah. Ma Hamas ha negato di avere attaccato i soldati israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

