Gaza scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf | I miliziani | Pronti a consegnare il corpo di un altro ostaggio

Netanyahu convoca una riunione urgente dopo le violazioni degli estremisti. Secondo fonti di stampa libanesi l'esercito di Tel Aviv ha lanciato granate sui residenti del Paese. Tre terroristi palestinesi uccisi in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf | I miliziani: "Pronti a consegnare il corpo di un altro ostaggio"

