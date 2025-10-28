Gaza ondata di attacchi israeliani dopo l' ordine di Netanyahu

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025

Prima dei raid c'erano stati scontri a fuoco fra militanti di Hamas e soldati dell'esercito dello Stato ebraico. Slitta la consegna del corpo di un altro ostaggio israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza ondata di attacchi israeliani dopo l ordine di netanyahu

Gaza, ondata di attacchi israeliani dopo l'ordine di Netanyahu

