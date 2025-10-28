Gaza ondata di attacchi israeliani dopo l' ordine di Netanyahu | Vance | Cessate il fuoco tiene pace resisterà nonostante le scaramucce

Prima dei raid, a Rafah c'erano stati scontri a fuoco fra militanti di Hamas e soldati dell'esercito dello Stato ebraico. Slitta la consegna del corpo di un altro ostaggio israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, ondata di attacchi israeliani dopo l'ordine di Netanyahu | Vance: "Cessate il fuoco tiene, pace resisterà nonostante le scaramucce"

