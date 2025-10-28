Gaza Netanyahu ordina raid immediato sulla Striscia | le prime esplosioni a Rafah a Gaza City
Subito dopo l'annuncio del premier ebraico, a Gaza è tornata protagonista la paura. Nel giro di poche ore alcuni droni israeliani hanno ricominciato a pattugliare il cielo, anche se senza attaccare. Poco più tardi, sono arrivate le prime bombe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
