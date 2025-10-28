Gaza Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia in risposta a violazione di Hamas su accordo ostaggi Ben Gvir | Mai fare accordi col diavolo

Netanyahu pone così fine alla tregua e riabbraccia la guerra. La decisione giunge poco dopo un gabinetto di sicurezza convocato "con urgenza" per decidere le misure da adottare in risposta alla "finta" consegna, da parte di Hamas, del 16esimo ostaggio La tregua è finita. Benjamin Netanyahu ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia in risposta a "violazione di Hamas su accordo ostaggi", Ben Gvir: "Mai fare accordi col diavolo"

