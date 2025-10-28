Gaza Netanyahu ordina attacchi immediati e potenti sulla Striscia | vacilla il cessate il fuoco

Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce "una grave violazione del cessate il fuoco" da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Tg2000, #28ottobre 2025 - ore 12 #Israele #Netanyahu #Gaza #Hamas #Palestina #Russia #Ucraina #Zelensky #Trump #Parolin #Orban #Meloni #Salvini #femminicidio #PapaLeoneXIV #Colosseo #Pace #TV2000

Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata"

Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” sulla Striscia: vacilla il cessate il fuoco - Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce ... Secondo fanpage.it

Salta la tregua, Netanyahu ordina massicci raid su Gaza - Benjamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. avvenire.it scrive

Gaza, la guerra riesplode: scontri a fuoco tra Idf e Hamas a Rafah. Netanyahu ordina nuovi raid su tutta la Striscia - Israele starebbe valutando di spostare la Linea Gialla che divide Gaza in due, portando più territorio sotto il controllo diretto delle Idf ... Segnala affaritaliani.it