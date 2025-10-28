Gaza Netanyahu ordina attacchi immediati e potenti sulla Striscia | vacilla il cessate il fuoco

Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce "una grave violazione del cessate il fuoco" da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze israeliane di condurre intensi raid sulla Striscia di Gaza dopo aver accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco. A sua volta, l'ala armata di Hamas ha fatto sapere che vista la «violazione della tregua da parte di - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata" - X Vai su X

Gaza, risale la tensione: Netanyahu ordina «potenti attacchi» nella Striscia - Accuse reciproche di violazione della tregua dopo gli scontri di stamattina a Rafah, Hamas rinvia la consegna dl corpo di un ostaggio ... Secondo unionesarda.it

Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” sulla Striscia: vacilla il cessate il fuoco - Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce ... Da fanpage.it

La tregua è finita, Netanyahu ordina “potenti attacchi” su Gaza e bombarda Rafah - Netanyahu annuncia "potenti attacchi" su Gaza accusando Hamas di aver violato la tregua: primi raid israeliani su Rafah. Come scrive lanotiziagiornale.it