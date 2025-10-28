Gaza Netanyahu ordina attacchi aerei su Rafah dopo gli scontri a fuoco tra Hamas ed esercito israeliano
Hamas ha annunciato che consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano, il sedicesimo rispetto ai 28 richiesti da Tel Aviv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Tg2000, #28ottobre 2025 - ore 12 #Israele #Netanyahu #Gaza #Hamas #Palestina #Russia #Ucraina #Zelensky #Trump #Parolin #Orban #Meloni #Salvini #femminicidio #PapaLeoneXIV #Colosseo #Pace #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata" - X Vai su X
Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza - Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Secondo altoadige.it
Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf - Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Come scrive gazzettadelsud.it
Scontri esercito-Hamas a Gaza, Netanyahu ordina «attacchi intensivi» - Il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha convocato una consultazione sulla sicurezza per esaminare i dettagli dell'episodio e le possibili risposte. tio.ch scrive