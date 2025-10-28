Gaza Netanyahu ordina attacchi aerei su Rafah dopo gli scontri a fuoco tra Hamas ed esercito israeliano

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha annunciato che consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano, il sedicesimo rispetto ai 28 richiesti da Tel Aviv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza netanyahu ordina attacchi aerei su rafah dopo gli scontri a fuoco tra hamas ed esercito israeliano

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Netanyahu ordina attacchi aerei su Rafah dopo gli scontri a fuoco tra Hamas ed esercito israeliano

