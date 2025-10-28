Gaza Israele attacca Hamas | Resti del 16° ostaggio rimossi e riseppelliti in una fossa miliziani | Falso pretesto per riprendere aggressione - VIDEO

28 ott 2025

Per l'Idf il video costituisce la "prova schiacciante" della volontà di Hamas di rompere in tutti i modi l'accordo di tregua. Tuttavia, per il tempismo di pubblicazione e per le circostanze controverse con cui è stato girato, risulta evidente come il video sia l'ennesimo asso propagandistico del gov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

