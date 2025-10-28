Gaza Israele accusa | Resti consegnati sono del 27enne Ofir Tzarfati rapito il 7 ottobre 2023 Hamas | In serata consegneremo altra salma
Secondo le immagini (non diffuse) registrate da un drone israeliano, Hamas avrebbe "inscenato" il ritrovamento del 16° ostaggio collocando in una fossa già scavata un sacco bianco prelevato altrove, e coperto con della sabbia. I miliziani assicurano l'impegno di riconsegnare i corpi dei prigionieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Tg2000, #28ottobre 2025 - ore 12 #Israele #Netanyahu #Gaza #Hamas #Palestina #Russia #Ucraina #Zelensky #Trump #Parolin #Orban #Meloni #Salvini #femminicidio #PapaLeoneXIV #Colosseo #Pace #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Israele ha restituito i corpi di 15 palestinesi, per un totale di 150; lo riferisce il ministero della Salute controllato da Hamas. Oggi i miliziani hanno consegnato i resti degli ostaggi Ronen Engel e Sonthaya Oakkharasri. - X Vai su X
Israele accusa Hamas: resti di un ostaggio già restituito, Netanyahu convoca riunione urgente - Immediata la risposta del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha convocato una riunione urgente per valutare una risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ... Secondo tg.la7.it
Israele accusa Hamas: "Nella bara i resti di un ostaggio già restituito". Ira di Netanyahu, riunione d'emergenza. Tensione alle stelle - Non è il corpo di nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza quello consegnato ieri da Hamas a Israele. Segnala affaritaliani.it
Israele accusa Hamas di aver restituito resti di un ostaggio già sepolto: Netanyahu ipotizza una rappresaglia - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha immediatamente convocato una riunione d’emergenza con i vertici della sicurezza e dell’esercito per di ... Da globalist.it