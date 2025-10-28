Gaza in bara consegnata ieri da Hamas i resti di un ostaggio già restituito
Prosegue la fragile tregua nella Striscia di Gaza. Nella serata di ieri, lunedì, Hamas ha annunciato la restituzione a Israele del corpo di un altro ostaggio ma oggi, secondo quanto riportano i media israeliani, si ritiene che nella bara consegnata a Israele ci siano i resti di un prigioniero la cui salma era già stata restituita. Intanto tre militanti palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania. E nello Stato ebraico si discuterà alla Knesset una legge per stabilire la pena di morte per i terroristi. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta. Gaza, le notizie in diretta del 28 ottobre Inizio diretta: 281025 07:00 Fine diretta: 281025 23:45 08:54 281025 Israele: "Uccisi 3 militanti palestinesi in Cisgiordania" Le autorità israeliane hanno dichiarato di aver ucciso tre militanti palestinesi questa mattina durante un’operazione nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
