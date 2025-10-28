Gaza in bara consegnata ieri da Hamas i resti di un ostaggio già restituito | Netanyahu convoca riunione urgente – La diretta
Prosegue la fragile tregua nella Striscia di Gaza. Nella serata di ieri, lunedì, Hamas ha annunciato la restituzione a Israele del corpo di un altro ostaggio ma oggi, secondo quanto riportano i media israeliani, si ritiene che nella bara consegnata a Israele ci siano i resti di un prigioniero la cui salma era già stata restituita. Intanto tre militanti palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania. E nello Stato ebraico si discuterà alla Knesset una legge per stabilire la pena di morte per i terroristi. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta. Gaza, le notizie in diretta del 28 ottobre Inizio diretta: 281025 07:00 Fine diretta: 281025 23:45 09:02 281025 Netanyahu convoca riunione urgente dopo "violazioni Hamas" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente in risposta alle presunte violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei corpi degli ostaggi e in seguito alla valutazione secondo cui Hamas avrebbe consegnato ieri i resti di una persona il cui corpo era già stato restituito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
